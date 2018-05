Ex prefeita inventa em postagem no Facebook – Prefeitura rebate

Fato que chamou atenção nesta semana se refere a postagem na pagina pessoal no facebook da ex-prefeita Madalena Hoffman (PSDB), onde acusou o atual Prefeito Macarrão (PSC) de Novo Progresso de não ter assinado convenio de mais de 2 milhões para pavimentação de ruas de Novo Progresso.

O Jornal Folha do Progresso saiu em busca de informações verdadeira referente o caso, e o que nos deparamos foi com um fato importante para ser esclarecido a população de Novo Progresso.

A ex prefeita vem constantemente usando da pagina do facebook para publicar feitos de sua triste trajetória na vida publica, onde diversos processos tramitam na justiça por não prestação de contas, recentemente foi absolvida de um caso, outros ainda tramitam, e agora aproveitou para publicar – inventar – historia envolvendo atual prefeito da cidade.

Em sua postagem a derrotada nas urnas em Novo Progresso, – ironiza a ausência do atual prefeito – na assinatura de um convenio de pouco mais de 2 milhões de reais para pavimentação e drenagem , valor este para o município de Novo progresso.

Madalena com os méritos de estar ao lado do governo (salário de assessora) aproveitou de uma audiência na sala do governo onde o prefeito de Novo Progresso não compareceu para ironizar em sua pagina no facebook. “Em uma solenidade agora tarde o governo do estado abriu convenio de mais de 2 milhões e o motivo de não assinar foi a ausência do prefeito de Nov Progresso”, inventou e publicou Madalena.

Prefeitura de Novo Progresso

Em busca de informações verdadeiras a reportagem o Jornal Folha do Progresso procurou a prefeitura e obteve a seguinte informação.

Ubiraci Soares (Macarrão-PSC) , foi empossado prefeito de Novo Progresso em Janeiro de 2017, onde ele mesmo declarou para imprensa que recebeu a gestão do município em situação caótica. O município estava inadimplente com dividas na esfera estadual e federal, com falta de prestações de contas de ex gestores [incluindo da Madalena] – atrasadas – [não feitas] , com o nome no CADIN, entre outros.

Diante da atual situação Macarrão correu atrás para deixar o nome do município de Novo Progresso limpo, tão logo recebeu a gloriosa condecoração dos críticos do estado como o município entre os 5 da região apto a receber recursos da esfera federal, a prova foi as diversas aquisições como ambulância,raio x , camionetas etc.

Nota da Prefeitura sobre publicação da Madalena

O Prefeitura de Novo Progresso divulgou nota de esclarecimento diante da postagem para esclarecer a publicação no facebook da ex prefeita Madalena Hoffman.

A ausência do prefeito de Novo Progresso na assinatura do convenio junto ao governo do estado do Pará, foi única e exclusiva, pelo motivo do município estar naquele momento inadimplente com o governo do estado pela falta de prestação de contas Secretara de educação (SEDUC) incluindo da ex prefeita Madalena Hoffman (PSDB).

Foi acionado a Justiça!

A Prefeitura de Novo Progresso acusa a ex prefeita de ter prestado convenio com o governo do estado em sua gestão e de não ter prestado conta, com isto teve que denunciá-la na justiça e aguardava uma decisão para limpar o nome do município com o governo estadual. “Diante do caso o município tomou as medidas cabíveis e denunciou os faltosos (Madalena e Osvaldo) , para afastar a inadimplência do município e culpar os ex gestores e assim possibilitar que o município não seja penalizado, diz a nota.

Macarrão rebate críticas de Madalena

“Dor de cotovelo pela surra eleitoral que eu dei nela” Neste tom atual prefeito rebateu a ofensa da ex gestora com sua administração. Embora a política tenha acabado e nosso compromisso é com Novo Progresso, a ex prefeita vem constantemente mostrando sua ira , dificultando os laços que atual gestão tem com o governo do estado, pura dor de cotovelo, comentou.

Em relato no Facebook, Madalena Hoffman, deixa claro toda sua revolta e tristeza perante a derrota eleitoral, o povo tirou ela pela falta de planejamento e a falta de compromisso com o povo, argumentou.

Estarei lá em Belém na semana que vem com os documentos necessários para assinar o convenio, mantemos uma boa relação com o governo estadual,e sabemos que as dificuldades existem, mas nunca desanimamos e trabalhamos com clareza para fazer uma boa gestão em favor dos progressenses, não vai ser a ira de ex gestores que vai impedir de fazer uma boa administração para nossa cidade,disse macarrão.

Segundo Macarrão, o município de Novo Progresso é referência no quesito transparência em sua gestão, e toda a documentação necessária para que o município de Novo Progresso receba recursos esta sendo disponibilizada.

Ao responder as críticas, da ex-prefeita Madalena Hoffman (PSDB), que fez questão ainda de alfinetar o opositor, Macarrão fez referência à campanha eleitoral de 2016, quando ele derrotou a ex gestora Madalena Hoffman (PSDB) por ampla maioria de votos em Novo Progresso. “A Madalena está ainda com uma dor de cotovelo grande pela surra eleitoral que eu dei nele em 2016, quando venci com há maioria dos votos”, escrachou Ubiraci Sores.

Gestão Desastrosa

Madalena , como todos também sabem mantém privilegio diante da atual administração estadual como assessora do governo por diversas vezes, recebeu salário pago pelos contribuintes paraenses, para se manter politicamente no partido tucano.

Suo e mau lavado – Madalena Hoffman (PSDB) em uma gestão desastrosa entre 2013/2016, deixou o esposo que também foi prefeito da cidade de Novo Progresso por dois mandatos, mandar na prefeitura, – comandava a prefeitura – o sobrinho a secretaria de finanças – o município foi sucateado, não pagava servidores em dia, dividas com a folha de pagamento de funcionários ,fornecedores e com falta de recolhimento de INSS patronal deixou o municio no caos. Madalena em seu governo recebeu a maior arrecadação de impostos sobre serviços da rodovia BR 163 , mas não conseguiu fazer um metro de pavimentação na cidade, o dinheiro simplesmente desapareceu, a PF (Policia Federal) levou pessoas de seu governo presa para prestar depoimento sobre suposto fraude na aquisição de medicamentos , “CONSTRUIU PONTE ONDE NÃO TINHA RIO” o governo do estado liberou recurso para 10 km de asfalto , nunca realizou à obra e o dinheiro desapareceu, diante do fracasso de sua gestão o povo a derrotou nas urnas em 2016.

Atualmente se mantém à custa de parcerias com o Partido que representa [ PSDB ] no estado, ainda há quem diga que em Belém complica a vida do atual prefeito Macarrão (PSC), dificultando a liberação de recursos para o município de Novo Progresso , apostando em mal gestão para voltar a vida publica. O Jornal Folha do Progresso apura a denúncia que a ex gestora Madalena Hoffman (PSDB), tentou impedir a liberação de recursos para construir o Novo Hospital Municipal, que vem sendo construido por Macarrão e prometido sem sucesso por ela em sua gestão.

PROJETOS PARA O MUNICÍPIO

Já está sendo feito um mutirão de limpeza na cidade para retirar não só o lixo acumulado, mas também os restos de materiais de construção deixados nas ruas. O prefeito pretende realizar a recuperação de ruas e vicinais em todo o município. Em suas articulações com o governador “Simão Jatene” e com deputado Hilton Aguiar já conseguiu milhões de reais para iniciar as obras (hospital e pavimentação).

A licitação para pavimentar mais de 15 km de ruas da cidade esta em fase final.

VEJA CERTIDÃO



