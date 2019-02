(Foto:© Reprodução / Facebook)- Lidiane Leite da Silva terá de ressarcir o município, além de perder seus direitos políticos

‘Ex-prefeita ostentação’ é condenada por fraude em licitação

Justiça bom jardim

A ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite da Silva, conhecida como ‘prefeita ostentação’, foi condenada por improbidade administrativa referente a fraudes em licitação. Além dela, outras duas pessoas, Humberto Dantas dos Santos e Raimundo Antonio Carlos Mendes, e uma empresa, Petlas Construções e Serviços LTDA, foram responsabilizadas. Lidiane ficou famosa por levar uma vida de luxo enquanto era prefeita e ostentar nas redes sociais.

De acordo com o ‘G1’, todos deverão ressarcir o município em R$ 915.074,57, que corresponde ao valor do contrato investigado. Eles também perderam os direitos políticos por cinco anos, entre outras penalidades.

Denúncia

A denúncia do Ministério Público aponta irregularidades em um processo de licitação para a contratação de uma empresa para o desenvolvimento de serviços na cidade de Bom Jardim, como asfaltamento de vias, colocação de sarjetas, meios-fios e sinalizações. Os serviços, no entanto, nunca foram executados.

Segundo a denúncia, Dantas era o responsável pela indicação dos participantes da Comissão de Licitação do Município. Na época, ele era companheiro de Lidiane, que sabia de todas as irregularidades, de acordo com o MP, e assinava os documentos para transparecer a legalidade do pregão. Já Raimundo Antonio Carlos Mendes é apontado como o dono da empresa vencedora da licitação.

