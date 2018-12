Ex-prefeito continua foragido-Justiça concede habeas corpus para 12 presos suspeitos de fraudes na prefeitura de Tucuruí

Ex-prefeito,continua foragido (Foto:Reprodução) – Envolvidos são ex-secretários ou representantes de empresas que prestaram serviços para a prefeitura de Tucuruí. Eles foram presos na Operação Alcobaça, deflagrada pelo MPPA.

A Justiça do Pará concedeu habeas corpus para 12 pessoas que foram presas na Operação Alcobaça, deflagrada em Tucuruí, sudeste do Pará, no dia 4 de dezembro. A decisão, divulgada nesta quarta-feira (19), foi da desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Os envolvidos são ex-secretários ou representantes de empresas que prestaram serviços para a prefeitura de Tucuruí durante os dois últimos mandatos do ex-prefeito Sancler Ferreira. Eles estavam presos no Centro de Recuperação Regional da cidade.

Os investigados são acusados dos crimes de fraude em licitação, peculato, corrupção ativa e passiva.

Já o ex-prefeito, continua foragido da Justiça, ele é citado como o possível líder da organização criminosa responsável por desviar cerca de R$ 160 milhões do município.

Sancler Ferreira responde a 17 processos na Justiça Estadual, boa parte deles por improbidade administrativa quando foi prefeito de Tucuruí.

