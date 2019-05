Ex-prefeito de cidade do Mato Grosso é preso no Pará suspeito de ser mandante de homicídios

(FOTO/Crédito: reprodução) -O ex-prefeito de Alto Boa Vista (MT), Aldecides Milhomem foi preso nesta quarta-feira (22) . no Pará suspeito de ser mandante de homicídios

Foi realizada nessa quarta-feira (23) a prisão de Alcides Milhomem de Cirqueira, que é também ex prefeito da cidade Alto Boa Vista. A Polícia Civil de São Félix do Xingu (PA) anunciou voz de prisão à Alcides, pois de acordo com investigações, o mesmo pode ser o mandante de dois homicídios.

De acordo com informações, a morte de Gilvani Alvez Feitoza e Valdemar Pinto da Rocha teria sido causada por uma disputa judicial entre o ex prefeito Alcides Milhomem e a ex esposa Célia Ria Maranhão Fonseca. Tratava-se de uma disputa por um imóvel rural.

Segundo declaração à justiça, Célia Rita, foi reintegrada na posse do imóvel, dessa forma, contratou Valdemar e Gilvani que estavam encarregados de efetuar a vigilância do bem, para evitar novas invasões de Alcides. Após um período curto de contratação, as vítimas foram encontradas mortas. Diante de relatos, o ex-prefeito teria feito ameaças até mesmo com a advogada Daniela Caetano de Brito que representa Célia na causa.

A partir de todas as suspeitas envolvendo o ex-prefeito, Alcides, foi realizada sua prisão temporária no intuito de salvaguardar as investigações, visto que o mesmo teria feito ameaças até mesmo às testemunhas para que destruíssem provas. Diante do comportamento do suspeito, foi possível observar que o e mesmo busca a todo custo a propriedade que é disputada em partilha, após sua separação.

Segundo a polícia investigativa que realizou a prisão de Alcides, o inquérito policial segue em bom andamento, e afirma que ainda há muitas provas a serem descobertas que evidenciarão os crimes cometidos. Dessa forma, coibindo outros que estejam em fase de planejamento e evitando su realização.

A prisão de Alcides foi decretada pela Juíza de idreito e Titular da Comarca de São Félix do Xingu-PA, Tainá Monteiro da Costa, em face dado representante do Ministério Público, pugnando pela decretação da prisão de caráter temporária, do ex-prefeito Aldecides Milhomem pelo prazo de 30 (trinta) dias. Diante dos indícios existentes, os inquéritos policiais não foram encerrados. O caso segue sob investigação.

