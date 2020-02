Ex-prefeito de Faro é condenado por não prestar contas de recursos do FNDE

Denilson Batalha Guimarães deixou de prestar contas sobre repasses dos recursos para a educação.(Martelo justiça — Foto: Divulgação)

A Justiça Federal condenou do ex-prefeito de Faro, no oeste do Pará, Denilson Batalha Guimarães – mais conhecido como Dênis Guimarães – a um ano e dois meses de detenção por crime de responsabilidade.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), autor da denúncia, o ex-prefeito não prestou contas da aplicação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) repassados à prefeitura de 2010 a 2012, enquanto ele era gestor do município.

Assinada pelo juiz federal Felipe Gontijo Lopes, que atua em Santarém, a sentença foi publicada no último dia 28.

A pena deve ser cumprida no regime aberto, e pode ser substituída por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e pagamento de multa em favor de entidade social.

Na sentença, o juiz federal destacou que não se tratou de mero atraso no cumprimento da obrigação, mas sim de desrespeito total na realização do compromisso.

“A forte censura à culpabilidade com que agiu o acusado se deve em razão das circunstâncias nas quais vivem os habitantes de Faro/PA. Aquele município atualmente ocupa o 4984º lugar no ranking do índice de desenvolvimento humano entre as cidades brasileiras, o que denota a precariedade das condições sociais às quais está submetida sua população”, ressaltou o juiz federal.

