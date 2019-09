Ex-prefeito de Igarapé-Miri tem bens bloqueados pela Justiça

Autor: Diário Online sexta-feira, 30/08/2019, 20:30 – Atualizado em 30/08/2019, 20:30 – Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As ações judiciais indicam que Antoniel praticou diversas irregularidades quando prefeito de Igarapé-Miri no ano de 2018. Em uma das ações judiciais, consta a acusação de que logo após o momento em que Antoniel soube da decisão que reintegrou o prefeito eleito, Sr. Ronélio Quaresma, o requerido efetuou pagamentos que somam o valor de R$: 509.251,14 (quinhentos e nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos).

Foto| Reprodução – O Município de Igarapé-Miri ajuizou oito Ações Civis Pública de Improbidade Administrativa, com pedido liminar de bloqueio de bens contra Antoniel Miranda dos Santos, ex-prefeito municipal de Igarapé-miri, Leidiana de Jesus Gomes Pantoja, ex-secretária municipal de finanças, Reynaldo dos Anjos Aguiar, ex-secretário municipal de educação e Sandro de Alencar Roque, empregado público vinculado ao Banco do Brasil.

