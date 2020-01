Ex-prefeito de Jacareacanga, morre em acidente na BR-230, no Pará; veja vídeo

Raulien Queiroz (PT), ex-prefeito de Jacareacanga, morrem em acidente na BR-230, no Pará. — Foto: Reprodução

A prefeitura de Jacareacanga informou que decretou luto por três dias no município.

O ex-prefeito de Jacareacanga, oeste do Pará, Raulien de Oliveira Queiroz (PT), de 58 anos, morreu em acidente na rodovia BR-230, conhecida como Transamazônica, a cerca de 50 quilômetros da sede do município. A prefeitura de Jacareacanga informou que decretou luto por três dias no município.

Segundo testemunhas, a vítima estava em uma caçamba que levava areia para fazenda dele, localizada no km 52 da rodovia, na zona rural. O veículo despencou da ponte ponte do Igarapé Preto e desabou. Imagens feitas por celular registraram o veículo caído.

Outras duas pessoas que estavam no veículo também morreram, entre elas, o motorista da caçamba. Os dois mortos foram o caseiro Venilso de Assis da Silva, de 26 anos, conhecido como Vena, e o motorista Edilson Veríssimo Gonzaga, de 46 anos, conhecido como Odair.

Raulien Queiroz foi prefeito por três mandatos em Jacareacanga; um deles entre 1993-1996 e dois consecutivos entre 2009 e 2016.

Em nota, o Partido dos Trabalhadores (PT) no Pará informou que o corpo é velado na quadra poliesportiva da cidade e o sepultamento será em Itaituba, nesta terça (14).

Nota de pesar

O Partido dos Trabalhadores (PT) confirmou a morte e emitiu nota de pesar:

“O Partido dos Trabalhadores do Pará lamenta profundamente o falecimento do companheiro Raulien Oliveira de Queiroz e se solidariza com seus familiares, companheiros, companheiras, amigos e amigas.

Raulien participou da luta pela emancipação do ex-distrito de Jacareacanga e se tornou o primeiro prefeito do município (1993-1996), foi prefeito de Jacareacanga por dois mandatos consecutivos posteriormente (2009-2012/2013-2016).

Foi filiado ao Partido dos Trabalhadores, era servidor público da FUNAI, construiu referência na região do Tapajós na organização do setor indigenista, foi chefe do posto local (Jacareacanga) e regional (Itaituba) da FUNAI, e atuou da superintendência da FUNAI em Belém.

Raulien é lembrado como uma grande liderança política, ativista dos direitos humanos e um bom gestor.

Seu falecimento ocorreu em um acidente de automóvel sobre uma ponte na BR230 (Transamazônica). Seu corpo está sendo velado na quadra poliesportiva municipal de Jacareacanga e seu sepultamento será na cidade de Itaituba amanhã (14/01/2020).

Desejamos que o companheiro faça uma boa passagem e que sua dedicação nos inspire a seguirmos firme na luta por um mundo mais justo e fraterno. Raulien vive! Raulien presente!”



Jornal Folha do Progresso com informações do G1 PA — Belém

13/01/2020 20h49

