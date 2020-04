Ex-prefeito de Marabá, Nagib Mutran Neto morre aos 62 anos com complicações no pulmão

Segundo a família, Nagib apresentava sintomas de Covid-19. Ele estava internado em um hospital particular de Belém.(Nagib Mutran Neto — Foto: Arquivo pessoal)

Nagib Mutran Neto, ex-prefeito de Marabá, morreu na madrugada desta quarta-feira (22), aos 62 anos. Nagib, que era médico, estava internado desde o último dia 18 na UTI de um hospital particular em Belém, com sintomas de Covid-19. O prefeito de Marabá, Tião Miranda, decretou luto de três dias pela morte.

Na última sexta-feira (17), Mutran Neto apresentou complicações respiratórias e teve que ser transferido de Marabá para Belém. Segundo a esposa de Nagib, a vereadora Cristina Mutran, ele apresentava complicações pulmonares e chegou a ter uma melhora no dia 21. Nagib morreu sem ter o resultado do teste para diagnosticar Covid-19.

Em nota, a Câmara Municipal de Marabá lamentou a perda do político, que além de prefeito, já atuou como vereador e secretário Municipal de Saúde.

“A Câmara Municipal de Marabá vem a público manifestar profundo pesar pelo falecimento do Dr. Nagib Mutran Neto, ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 22 de abril, na capital do Estado do Pará, onde estava internado para tratar de enfermidade nos pulmões”.

Pelas redes sociais, o governador Helder Barbalho lamentou a morte de Mutran. “Meus sentimentos a todos os familiares e amigos do médico Nagib Mutran. Grande liderança política da região sudeste do Estado. Foi prefeito e vereador de Marabá, contribuindo com importantes conquistas para esta querida cidade”.

Por G1 PA — Belém

