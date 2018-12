Ex-prefeito de Tucuruí é procurado -MPPA investiga fraudes em licitações que podem chegar a R$100 milhões em Tucuruí

(Foto:Reprodução) -O ex-prefeito Sancler Antônio Wanderley Ferreira teve a prisão preventiva decretada, mas ainda não foi localizado.

Ex-prefeito de Tucuruí é procurado por desvio de mais de R$ 50 milhões

O ex-prefeito de Tucuruí, Sancler Wanderley Ferreira, está sendo procurado por autoridades policiais, desde a manhã desta terça-feira (4), por ser um dos alvos da operação de combate à corrupção realizada com o cumprimento de diversos mandados de prisão, além de busca e apreensão.

Além do ex-prefeito, servidores públicos e empresários estariam envolvidos em fraudes que podem ultrapassar o valor de R$ 50 milhões.

No total estão sendo cumpridos 19 mandatos, sendo 12 de prisão preventiva e três de prisão domiciliar —

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), deflagrou nesta terça-feira (4), a “Operação Alcobaça”, que investiga fraudes em licitações no município de Tucuruí, sudeste do Pará. Os alvos da operação são ocupantes de cargos do poder público municipal e empresários. O ex-prefeito Sancler Antônio Wanderley Ferreira teve a prisão preventiva decretada, mas ainda não foi localizado. O MPPA calcula que desvio de dinheiro público pode chegar a mais de 100 milhões de reais em valores atualizados.

Os investigados são acusados dos crimes de fraude em licitação, peculato, corrupção ativa e passiva, de acordo com a conduta de cada um. As condutas ocorreram no período da gestão do então prefeito Sancler Ferreira à frente do executivo municipal. No total estão sendo cumpridos 19 mandatos, sendo 12 de prisão preventiva e três de prisão domiciliar.

Outros quatro mandados de busca e apreensão também estão sendo cumpridos. Sete alvos da operação são de Tucuruí e dois da capital paraense.

Por G1 PA

