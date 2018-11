Ex-prefeito é morto pelo pai após ser confundido com ladrão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do Uol)

Segundo jornais locais, tudo teve início quando vizinhos avistaram uma coluna de fumaça saindo da casa de Adilson, que não respondia aos chamados. Preocupados, chamaram o filho Alyson, de 37 anos. Ele correu até a casa do pai e, sem conseguir falar com ele, tentou arrombar a porta. Foi quando a tragédia aconteceu.

(Foto:Reprodução)-Alyson Azevedo, ex-prefeito da cidade de Baraúna, na Paraíba, foi morto pelo próprio pai na noite de terça-feira (12). Adilson Azevedo, que também foi ex-prefeito da cidade, atirou no próprio filho ao confundi-lo com um ladrão.

You May Also Like