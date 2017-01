Ex-prefeito em duas cidades de Mato Grosso é assassinado

O ex-prefeito de Confresa ( 1.130 km de Cuiabá) e em Porto Alegre do Norte Luiz Carlos Machado, o ‘Luiz Bang’ foi assassinado, nesta sexta-feira à noite, em sua chácara, às margens da BR-158, na saída apra Porto Alegre do Norte. Ele foi baleado e foi socorrido, no hospital de Confresa, por volta das 21hs, onde chegou em estado gravíssimo. Luiz, de 61 anos, não resistiu.

