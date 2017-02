Ex-prefeito se esconde em forro de casa para tentar fugir da polícia

Nas redes sociais, estudantes relataram violação de dados no sistema que dá acesso às universidades públicas do País.

Agentes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prenderam na manhã desta terça-feira (31) Gilberto Dankra (PSD), o ex-prefeito de Piên, município da Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.

O vídeo acima mostra que Dankra tentou se esconder no forro de sua casa para tentar escapar da polícia.

Dankra é suspeito de ter participação no assassinato do prefeito eleito Loir Dreveck (PMDB), morto a tiros por um motociclista numa rodovia catarinense em dezembro do ano passado.

De acordo com o G1, Giberto Dankra foi preso em sua mansão em Piên. Ao todo, 14 mandados judiciais foram expedidos pela Justiça: três de prisão temporária, três de condução coercitiva e oito de busca e apreensão.

Por Notícias ao Minuto

