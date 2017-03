Ex-presidente de câmara em Mato Grosso é assassinado

O ex-presidente da câmara de Colniza (774 quilômetros de Sinop), Élpido da Silva Meira, 53 anos, foi assassinado, ontem à noite, em uma residência no município. Uma fonte da Polícia Militar confirmou, ao Só Notícias, que um vizinho escutou os disparos e, instantes depois, acionou a viatura. Quando os policiais chegaram na casa, no entanto, encontraram Élpido morto.

O crime ocorreu na avenida Dois Mil, no bairro Bela Vista. Élpido estava sozinho no momento em que foi assassinado. A princípio, três disparos atingiram o corpo da vítima. Os tiros foram ouvidos por um morador de uma residência próxima. Porém, conforme a fonte policial, o vizinho demorou cerca de 15 minutos para acionar a PM.

Ainda não se sabe qual a motivação do crime, que passa a ser investigado pela Polícia Civil. A Polícia Militar fez rondas, no entanto, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Elpido foi eleito pela primeira vez em 2004. Na época, era filiado ao Prona e obteve 189 votos. Em 2008, já filiado ao PR, obteve 398 votos e conseguiu a reeleição. Em 2012, conseguiu chegar ao terceiro mandato com 446 votos. Entre 2013 e 2014 foi presidente do Legislativo. Candidato novamente no ano passado, Elpídio (nome de urna) fez apenas 265 votos e não obteve a reeleição.

Em fevereiro de 2011, Elpido ficou conhecido nacionalmente após se envolver em uma briga com o vereador José Anchieta. O desentendimento começou após a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar uma denúncia contra o Elpido. Irritado, o parlamentar agrediu o colega de Legislativo com socos e chutes. Anchieta ficou ferido e teve que ser encaminhado para um hospital no município.

Ele também chegou a ser cassado em abril de 2011, por supostamente agredir verbalmente a coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), Leonice Cordeiro Almeida. No entanto, obteve uma decisão judicial e retornou ao cargo em 2012.

Ainda não foram confirmados locais e horários dos procedimentos fúnebres.

