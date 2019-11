Ex-presidente do Inter e mais 13 pessoas são denunciados pelo MP por suspeita de desvio de dinheiro

(Foto:Reprodução) – De acordo com a investigação do MP-RS, Vitorio Piffero e seus pares desviaram R$ 13 milhões dos cofres do Colorado

A quarta-feira iniciou de maneira diferente no Internacional. Após dois anos, o Ministério Público do Rio Grande do Sul concluiu uma parte da investigação que apurou várias irregularidades (organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro) na gestão do ex-presidente Vitorio Piffero, que comandou o Colorado entre 2015 e 2016.

De acordo com as informações reveladas pelo MP-RS, os desvios dentro do clube gaúcho alcançaram a marca de R$ 13 milhões, valor que tem influência na situação financeira delicada que o clube atravessa até os dias atuais.

Descoberta

As suspeitas de desvios foram descobertas em 2017, quando a atual gestão contratou uma auditoria para analisar as contas do Internacional e foi informada sobre uma série de irregularidades, como, por exemplo, pagamentos de obras que nunca foram realizadas nas dependências do clube.

Confira abaixo os denunciados:

Vitorio Piffero, ex-presidente do InterPedro Affatato, ex-vice de Finanças do InterEmídio Ferreira, ex-vice de Patrimônio do InterCarlos Pellegrini, ex-vice de Futebol do InterCarlos Eduardo Marques, engenheiro do InterArturo Affatato, empresário e irmão de Pedro AffatatoPaola Affatato, empresária e irmã de Pedro AffatatoAdão Silmar de Fraga Feijó, contadorRicardo Bohrer Simões, empresário da construção civilCarlos Alberto de Oliveira Fedato, empresário de futebolGiuliano Bertolucci, empresário de futebolFernando Otto, empresário de futebolRogério Braun, empresário de futebolPaulo Cezar Magalhães, ex-jogador e tio do ex-lateral do Inter de mesmo nome

Rebaixamento

Vale lembrar que, foi sob o comando de Vitorio Piffero e seus pares, que o Internacional acabou rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro na temporada 2016.

