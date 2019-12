Ex-presidiário mata dois em Peixoto de Azevedo (MT)-corpos são sepultados.

(Foto:Reprodução Olhar Cidade)- O feirante Almandino Alves Soares, 59 anos, e Reginaldo dos Santos, 51 anos, assassinados na terça-feira (24), na feira onde são vendidos hortifruti, foram sepultados,na tarde desta quarta -feira (25), em Peixoto de Azevedo no Mato Grosso. O crime aconteceu na feira do bairro Aeroporto em Peixoto de Azevedo, na manhã desta terça-feira (24). O suspeito teria saído da prisão há alguns meses.

A polícia mantém as buscas ao assassino e acredita que ele ainda estaria na região de Peixoto. Ele discutiu com Almandino e Reginaldo por conta de dívida que teria com os dois e atirou. Um morreu no local e o outro no hospital. O valor que o assassino devia para cada um está sendo apurado por investigadores – ao que tudo indica seria da venda de produtos agrícolas.

O tenente coronel James, da Polícia Militar, informou, pouco depois do crime, que “o suspeito que estava devendo é ex-presidiário, saiu há alguns meses”.

Almandino e Reginaldo moravam há vários anos em Peixoto de Azevedo.

Jornal Folha do Progresso com informações do Portal Olhar Direto

