Ex-professora lança livro “A Caminho do Sonho” em Novo Progresso

Parabenizando / Novo Progresso – Pará 17/10/19

Olá, famílias progressenses! Quero dividir com vocês o meu orgulho de ser progressense e para isso eu Maria Daluz Ribeiro Boian escrevi um livro. (A Caminho do Sonho: toda criança tem o direito de sonhar).

É uma forma de homenagear a todos as famílias progressenses e as famílias da Vicinal Celeste que estiveram envolvidos diretamente e indiretamente na Educação no ano 97. Dizer muito obrigada pela oportunidade no meu crescimento e desenvolvimento na minha carreira como educadora. Lembrando, que hoje não trabalho mais como professora. Portanto parabenizo a todos os educadores que realmente se preocupam com a educação de nossas crianças. Só com educação podemos transformar vidas e, é o professor quem prepara todas as profissões.

O livro é baseado em fatos reais dos anos 80, 90. Porém são assuntos que ainda são discutidos nos dias atuais.

A luta pela realização de nossos sonhos depende de educação familiar e escolar. Quando se trata de educação escolar falamos de união/ participação de pais, alunos e professores. Não há como ensinar se não houver diálogo companheirismo, solidariedade. Nessa simples história você vai encontrar muitas coisas atuais por se tratar de uma saga dos anos 80 e 90 nossa educação quase nada mudou.

A personagem Helena da história e tantas outras crianças representam nossas crianças de hoje que sonham em ser alguém na vida, mas muitas delas são barradas e impedidas em ter sonhos. Uns por violência, preconceito, sofrido dentro da escola; outros por não ter família não ter escola. No entanto são assuntos do agora.

Uma história de ensinamento, luta solidariedade, incentivo, fé, esperança e realizações.

Ás crianças que sonha em ser alguém na vida, que nunca desista de lutar pela sua educação escolar e a realização de seu sonho. Mas para que isso aconteça não pode abandonar os estudos e seus fiéis amigos “livros”. É atrás da leitura que podemos nos transformar e conhecer o mundo,

Quem vai definir a realização de seu sonho, não é sua posição social seu gênero sua cor sua religião ou etnia, mas sim, a sua educação.

Quem quiser conhecer um pouco mais sobre este livro entre neste link-

https://w w w.editorabuqui.com.br/product-page/a-caminho-do-sonho

`Por:Maria Daluz Ribeiro Boian

