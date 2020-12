Ex-secretário de administração de Novo Progresso é preso em operação da PF em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO/ Com informações da Polícia Federal

Ao todo foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Santarém, Itaituba, no Pará e, em São Paulo (SP). Assim como, por determinação judicial, foi expedido um pedido de afastamento do delegado de suas funções.

(Foto:Reprodução) – A Operação Fools Gold da Polícia Federal (PF), que tem como objetivo desarticular um grupo criminoso investigado pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, violação de sigilo funcional, advocacia administrativa e associação criminosa, prendeu o ex-secretário de administração Paulo Ney de Novo Progresso , o delegado da PF, Alessandro Cristian dos Santos Dutra -acusado de receber R$150 mil de garimpeiros para ‘blindá-los’ de ações policiais – e o empresário Samir Chamom, irmão do deputado estadual Chamonzinho (MDB), apontado como um dos chefões do esquema de corrupção multimilionária. Os presos temporariamente por cinco dias.

