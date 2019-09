Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

José Tostes Neto é formado pela Universidade Federal do Pará e além de secretário de Fazenda também presidiu o Conselho de Administração do Banpará.

Ex-secretário de Fazenda do Pará, José Barroso Tostes Neto é o novo secretário da Receita Federal. Ele foi escolhido pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, para assumir o cargo depois da saída de Marcos Sintra, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 11.

