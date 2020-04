Ex-secretário de Jatene ostenta em UTI particular montada em jatinho para viagem

Kleber Menezes, apesar da vida abastada que lhe permite meios negados ao cidadão comum, foi denunciado pelo Ministério Público por improbidade administrativa, entre outras acusações. | Foto:Cristino Martins/Agência Pará

Depois das manifestações do começo deste mês, quando enfermeiros e outros profissionais de saúde protestaram na frente do hospital, o Pronto Socorro Municipal da 14 de Março volta a ter sua situação de absoluta precariedade denunciada publicamente.

Agora, parentes de funcionários fazem apelos desesperados nas redes sociais para que a população doe capotes, luvas de vinil, toucas e máscaras protetoras N95 e PFF2. “Quem puder doar, agradeço enormemente”, finaliza a mensagem postada ontem no Facebook, dirigida a amigos dos profissionais que atuam no PSM.

Enquanto a parte mais carente da população sofre na pele os impactos da pandemia de Covid-19 em Belém, com unidades de saúde e hospitais superlotados de pacientes, há quem desfrute dos confortos do atendimento de primeira linha. É o caso do ex-secretário de Transportes na gestão de Simão Jatene, Kleber Menezes, que fretou uma UTI aérea para realizar tratamento em São Paulo. Vaidoso, postou vídeo usando máscara e equipamento de proteção individual ao embarcar na UTI montada em jatinho particular para o voo entre Belém e a capital paulista.

Kleber Menezes, apesar da vida abastada que lhe permite meios negados ao cidadão comum, foi denunciado pelo Ministério Público por improbidade administrativa. É acusado do desvio de verbas públicas juntamente com servidores da Setran e diretores da firma Terra Construções, de Santarém. A ação civil pública, ajuizada pelo promotor Alexandre Tourinho, a partir de investigações referentes à licitação de obras na rodovia PA-419, requer a indisponibilidade dos bens do ex-secretário e dos outros envolvidos para ressarcimento de R$ 1.317.507, 22 aos cofres públicos.

A Sespa emitiu nota, ontem, esclarecendo que não dispensou nenhum médico residente que tenha se apresentado para trabalhar no Hospital de Campanha do Hangar ou outras unidades. Afirma que segue contando com todos os médicos residentes para auxiliar no enfrentamento à Covid-19. “Todos que se apresentarem serão contratados, para completar as escalas de plantão, seja no Hospital de Campanha, seja no Hospital Abelardo Santos”. A OSS paga aos residentes o mesmo valor que para os demais médicos – para plantões de 12h em UTI, o valor é de cerca de R$ 1.800,00.

O primeiro edital emergencial de fomento à cultura do país, elaborado para atender as necessidades de artistas neste período de pandemia, está chegando ao fim: o “Festival Te Aquieta em Casa”, idealizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult), divulga hoje a última listagem de selecionados. Ao todo, foram 380 fazedores e fazedoras de cultura, de diversas linguagens artísticas, contemplados com o valor de R$ 1.500,00 cada. Os pagamentos desses artistas já começaram a ser efetuados pela secretaria.

A criação de um fundo nacional com recursos de impostos sobre altas rendas e fortunas e o aumento da contribuição social sobre o lucro dos bancos constituem a base da proposta de um grupo de entidades ligadas ao fisco para combater a crise econômica causada pela pandemia. O documento, encabeçado pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, afirma que o fundo pode gerar mais de R$ 270 bilhões, dos quais R$ 100 bilhões seriam destinados a reforçar o caixa dos Estados, municípios e Distrito Federal em meio à pandemia de Covid-19.

– No desespero, familiares de pacientes que procuram o Hospital Guadalupe, na Batista Campos, em Belém, em busca de internação por covid-19, são informados que precisam pagar o valor de “R$ 50 mil” para ter o direito de entrar na fila de espera por leito – sem garantia de que serão chamados para o atendimento.

– A Assembleia Legislativa aprovou ontem o projeto de lei 114/2020, que cria o Sistema Estadual de Cultura. Iniciativa da deputada Marinor Brito (PSOL), presidente da Comissão de Cultura da Casa, o projeto agora depende da sanção do governo do Estado.

– O TJPA prorroga até o dia 15 de maio a suspensão do expediente presencial e mantém, com alterações, o Regime Diferenciado de Trabalho, instituído pela Portaria nº 5/2020. O ato segue as diretrizes já deliberadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos tribunais superiores.

– De acordo com a normativa, os processos judiciais e administrativos, de 1º e 2º graus de jurisdição, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir de 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de ato presencial.

– O cartaz oficial do Círio de Nazaré 2020 será lançado no dia 31 de maio. Os fiéis irão conhecer a peça através da internet. A apresentação faz parte da comemoração do Mês Mariano e também do aniversário de elevação da Basílica de Nazaré à categoria de Santuário.

