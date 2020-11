Ex-secretário de Meio Ambiente, Juliano Simionato é o vereador mais votado de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Juliano deixou o cargo de secretário na gestão do prefeito Macarrão (PL), no dia 3 de abril, dentro do prazo que a legislação eleitoral exige para desincompatibilizações.

Campeão de Votos em 2020 – O ex-secretário municipal de Meio Ambiente (Semma), Juliano Simionato do Democratas, é o vereador mais votado entre os 11 eleitos para a Câmara Municipal de Novo Progresso. Com 100% das urnas apuradas, o político conquistou 491 votos.

