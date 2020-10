Ex-secretário Sérgio Amorim presta depoimento na Polícia Civil

A operação quimera investiga fraudes na aquisição de respiradores pela Prefeitura de Belém |Foto: Reprodução

Ex-secretário presta o primeiro depoimento após se desligar da Sesma no último dia 14

O ex-secretário de saúde de Belém, Sérgio Amorim, presta depoimento nesta quinta-feira (22), na Delegacia Geral do Estado do Pará. Alvo da Operação Quimera, ele é investigado por irregularidades na compra de respiradores pela Prefeitura de Belém, no combate à pandemia do novo coronavírus.

Sérgio Amorim chegou à Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (DECOR) por volta das 11h, mas não quis falar com a imprensa.

Neste momento é interrogado pela delegada Priscila Naiatte, responsável pelo inquérito policial. O interrogatório já dura mais de uma hora.

OPERAÇÃO QUIMERA

Deflagrada no último dia 9 de outubro, a Operação Quimera investiga fraudes na compra de respiradores pulmonares realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma),órgão da Prefeitura de Belém, com recurso do Fundo Municipal de Saúde. Cinco dias após a operação, Amorim pediu desligamento da Sesma

Durante as incursões das equipes da Polícia Civil, ordenadas pela Justiça estadual, que estiveram em endereços ligados ao então titular da Secretaria de Saúde uma série de irregularidades começaram a ser evidenciadas.

Na chegada a casa da mãe do ex-secretário, as equipes chegaram a ser ameaçadas e intimidadas por um tenente coronel da Polícia Militar identificado como Afonso Geomarcio Alves dos Santos

