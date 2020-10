Ex-servidores cobram pagamento de salários atrasados e de rescisão contratual de hospital

Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, segurança e pessoal de apoio reclamam da demora do pagamento dos valores em atraso. – (Foto:Reprodução)

Funcionários do Hospital Regional de Castanhal, nordeste do Pará voltaram a protestar por conta do atraso de salários e da rescisão contratual de trabalho. Cerca de 250 servidores foram demitidos após seis meses de funcionamento do hospital inaugurado no dia 5 de maio para atender pacientes com a Covid-19. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, segurança e pessoal de apoio reclamam da demora do pagamento dos valores em atraso.

Unidades de Terapia Intensiva e leitos clínicos funcionaram durante todo o período mais crítico da doença no município. Foram contratadas 250 pessoas por um Ordem Social contratada pelo Governo do Estado para gerir o hospital durante o período de pandemia. Essas pessoas foram demitidas recentemente, estão há dois meses sem receber os salários atrasados, assim como a rescisão de contrato que não foi paga.

Ainda segundo os ex-funcionários, dois prazos já foram dados para que sejam realizados os pagamentos mas até agora nenhum foi cumprido. A empresa informou que o pagamento deve ser feito nesta sexta-feira (30).

Em nota o Governo do Estado, através da Secretária de Saúde Pública informou que está aguardando a OS responsável pelo hospital dar entrada nos documentos pendentes para então realizar o repasse dessa verba.

Por G1 PA — Belém

