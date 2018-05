Ex-técnico do PSG pode treinar clube inglês

Unai Emery é cotado no Arsenal.

Arsenal não avançou nas negociações com seu ex-jogador Mikel Arteta para o cargo de técnico e pode investir em um novo nome, o do espanhol Unai Emery. As informações são do Mirror.

O treinador basco deixou o PSG recentemente e, com 46 anos, agrada a diretoria dos Gunners.

Apesar de ter esfriado, a tentativa de levar Arteta ainda não encerrou, e Emery surge de fato como um plano B.

Pelo PSG, o treinador conquistou na temporada a tríplice coroa francesa, levando pra casa o Francês, a Copa da Liga e a Copa da França, mas amargou uma eliminação nas oitavas da Liga dos Campeões.

Já o Arsenal se despediu de Arsène Wenger, técnico francês que esteve à frente do clube por 22 anos.

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...