Ex-vereador é assassinado e carona fica ferida na avenida Júlio César

O motorista de um carro particular, José Ribamar Ferreira dos Santos, de anos, 42 foi baleado e morreu dentro do veículo que dirigia na avenida Júlio César, em Belém. No banco do carona estava Francisca Geane Medeiros de Aquino, de 37 anos, que ficou ferida. O crime ocorreu no início da tarde desta terça-feira (8), próximo ao elevado Daniel Berger.

As informações foram confirmadas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) e pela Polícia Militar, que já está no local.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi encaminhada para prestar atendimento à sobrevivente. Francisca foi levada para o Pronto Socorro Municipal da travessa 14 de Março.

Segundo a PM, testemunhas informaram que o carro estava em movimento quando dois homens em uma motocicleta fizeram os disparos.

Este é o terceiro crime em que motociclistas foram apontados como autores em Belém.

Ambas as vítimas são do município de Capitão Poço, no nordeste paraense, e estavam fazendo cobranças em Belém. José foi vereador da cidade eleito no ano de 2012.

Fonte:DOL/Foto: Via/WhatsApp

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...