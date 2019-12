Ex-Vereador Luizão chama vereadores de Pilantra e de besta o povo que vota neles- Ouça o áudio

(Foto:Reprdoução Jronal Folha do Progresso) – Em áudio divulgado nas redes sociais, o ex-vereador Luizão do MDB , criticou aprovação em primeira votação na câmara municipal do projeto de Lei que adiciona a taxa de Iluminação publica nos 7% do duodécimo do legislativo progressense.

“Luizão também divulgou um racha (rateio) entre os vereadores do dinheiro do duodécimo do legislativo de Novo Progresso, eu estive lá sei que fizeram e continuam fazendo”, divulgou.

Luizão disse ter consultado advogado do Mato Grosso, em relação a vontade dos vereadores em votar a favor do projeto que toma a taxa da iluminação publica , “esses vereadores que são os verdadeiros pilantras e a população besta que vota em vocês” ….que não aconteça mais…….

Vocês aumentaram de nove para onze vereadores,vocês foram na rádio e falaram que diminuiu o salário dos vereadores, isto é mentira , vocês fazem rateio do dinheiro publico que é da câmara eu estive lá sei que fizeram e o que estão fazendo…..isto é ilegal e imoral.

Luizão termina excitando os eleitores de Novo Progresso a tirar os vereadores da câmara ano que vem , ano de eleição..

