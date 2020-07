Ex-vereador Raimundo Navarro morre no Hospital de Campanha de Santarém

Morre ex-vereador de Santarém, Raimundo Navarro — Foto: Redes Sociais/Reprodução

Ele foi internado após apresentar sintomas característicos da Covid-19.

Morreu na noite desta quarta-feira (15) no Hospital de Campanha de Santarém, no oeste do Pará, o professor e ex-vereador Raimundo Navarro. A unidade atende exclusivamente pacientes com suspeita ou confirmados de Covid-19.

Até o último domingo (12), a esposa de Navarro, professora Marilza Serique esteve internada no HCS por ter apresentado sintomas característicos do novo coronavirus.

O professor de 77 anos tinha outras comorbidades e não estava respondendo ao tratamento no HCS. Além de vereador, Navarro foi secretário de Educação do municípiio de Santarém.

