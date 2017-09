Ex-vereadora e marido são assassinados em sítio em MT

Vítima era liderança de produtores rurais e causas agrárias; ela já foi candidata a prefeita da cidade. Corpos foram encontrados por um dos filhos do casal que não conseguia contato com os pais.

A ex-vereadora Terezinha Rios Pedrosa, de 55 anos, e o marido dela, Aloísio da Silva Lara, de 56, foram assassinados a tiros no sítio deles, nessa quinta-feira (7), na Gleba União, na região conhecida como Mata Cavalo, em Nossa Senhora do Livramento, a 42 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, um dos filhos do casal encontrou os corpos no local depois de não conseguir contato com as vítimas.

Terezinha era considerada uma figura de liderança da agricultura familiar de Nossa Senhora do Livramento, além de defensora das causas agrárias. Ela também já foi candidata a prefeita no município e ocupou cargo de secretária na Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura Familiar.

Segundo o delegado da Polícia Civil de Nossa Senhora do Livramento, Adalberto de Oliveira, os corpos foram encontrados em estado avançado de decomposição. A suspeita é que o casal tenha sido morto na quarta-feira (6), ainda pela manhã. Foi nesse horário que um dos vizinhos ouviu disparos na propriedade de Terezinha.

No entanto, o vizinho não percebeu nenhuma movimentação suspeita ou estranha e acreditou que não fosse nada. O filho foi até o sítio e encontrou os pais caídos na área da casa. Segundo a polícia, os disparos acertaram as costas e a cabeça das vítimas e teriam sido feitos em uma curta distância.

A Polícia Militar de Livramento foi chamada e acionou também a Polícia Civil. Conforme o delegado, existe a possibilidade das vítimas terem sido imobilizadas antes de serem assassinadas. Os corpos do casal foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá.

A liberação dos corpos deve ser feita nesta sexta-feira (8). O casal deve ser velado na Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento. Terezinha e o marido moravam há 19 anos no sítio e deixaram três filhos.

Em nota, o governo lamentou e repudiou o assassinato de Terezinha. Considerada militante histórica da agricultura familiar do estado, Terezinha participou de congressos sobre agricultura familiar representando Mato Grosso em outros países, levantava a bandeira dos pequenos produtores e o empoderamento da mulher rural há mais de 20 anos.

Ela era a atual presidente da União Nacional das Cooperativas de agricultura familiar e Economia Solidária (Unicafes), conselheira ativa do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e feirante na Central de Comercialização da Agricultura Familiar José Carlos Guimarães.

A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) determinou que a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) comande as investigações no local e a busca pelos suspeitos.

Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

