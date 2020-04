Ex-vice-governador e ex-deputado federal do Pará Gerson Peres morre aos 88 anos de covid-19

Gerson Peres estava internado desde 13 de abril com diagnóstico de covid-19

Gerson Peres fazia parte do grupo de risco, devido à idade (Foto:Igor Mota / Arquivo O Liberal)

Morreu nesta terça-feira (21), aos 88 anos, o ex-deputado federal pelo Pará, Gerson Peres, que também foi vice-governador do Estado. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital particular de Belém, com diagnóstico de covid-19, desde o dia 13 de abril. Gerson,que era cametaense, fazia parte do grupo de risco, em razão da idade.

Gerson Peres morreu às 6h30 e os familiares estão providenciando as questões burocráticas do velório e enterro, que deverá ser realizado durante a tarde. Seguindo recomendações das autoridades de saúde, apenas familiares devem participar do velório e sepultamento.

A morte do ex-deputado causou comoção no meio empresarial e político paraense. A Associação comercial do Pará (ACP) divulgou nota de pesar, comunicando o falecimento de Gerson Peres, que foi diretor Regional do Senai no Pará.

Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do ex-diretor regional do Senai no Pará Gerson dos Santos Peres, ocorrido esta manhã em Belém. Pelas orientações das autoridades de saúde não haverá velório e o enterro será feito apenas na presença da família hoje à tarde. Tão logo sejam reabertas as igrejas será feito uma missa em sua intenção.

O governador Helder Barbalho disse, em suas redes sociais, ter recebido com tristeza a notícia de falecimento de Gerson Peres, a quem chamou de importante liderança política que deixou uma grande contribuição para o desenvolvimento do nosso Estado. “Gerson foi vice-governador do Pará, deputado federal e estadual, secretário estadual de Promoção Social e diretor regional do Senai. Que Deus possa confortar seus familiares e amigos.”

Helder decretou três dias de luto oficial pela morte do ex-parlamentar.

É com pesar que recebo a notícia de falecimento do querido Gerson Peres, importante liderança política que deixou uma grande contribuição para o desenvolvimento do nosso Estado. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) April 21, 2020

O ex-deputado Sidney Rosa também lamentou a morte. “Um dos mais respeitáveis homens na política brasileira, culto e humano da melhor qualidade na construção da sociedade que tanto sonhamos”, declarou.

Em suas redes sociais, o deputado federal Airton Faleiro (PT) informou que noticiou o falecimento por covid-19 do político paraense durante a reunião virtual da Bancada do PT com o presidente Lula. “Os parlamentares reagiram com condolências às família e o seguimento político do Estado”.

O vereador de Belém Wilson Neto (PV) destacou a atuação de Gerson Peres como membro da Assembleia Nacional Constituinte. “O Estado do Pará perde uma grande liderança política! Meus sentimentos aos familiares e amigos!”

O deputado Edmilson Rodrigues também lamentou a morte do ex-parlamentar.

Com tristeza, recebo a notícia da partida de Gerson Peres, vítima da Covid-19, um dos políticos mais longevos do Pará. Minha solidariedade à família e amigos, apelando a que lutemos unidos contra essa pandemia, a fim de preservar o nosso bem maior: a vida. — Edmilson Rodrigues (@EdmilsonPSOL) April 21, 2020

Em nota, a Federação das Indústrias do Pará afirmou que o ex-vice-governador deixa um importante legado de contribuição para o setor produtivo e para a educação profissional do País, causas defendidas por ele enquanto esteve à frente do Senai, no Pará, por quase 60 anos. “Reforçamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos deste cametaense que muito fez pelo Brasil”.

Por:Redação Integrada

21.04.20 11h04

