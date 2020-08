Exame de DNA confirma que tio engravidou menina de 10 anos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do G1 e TV Gazeta

O resultado do exame, que ficou pronto na terça-feira, 25, a revela que o DNA do acusado e do feto são compatíveis.

O exame de DNA confirmou que o tio de 33 anos da menina de 10 anos que abortou, a estuprou e engravidou. Ele é tio da vítima. Caso aconteceu em São Mateus, no Espírito Santo. A gestação da menina foi interrompida com autorização da Justiça.

