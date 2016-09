Exame de raio X mostra cápsulas de cocaína no estômago de boliviano

Um exame de raio X mostra as cápsulas de cocaína ingeridas por um boliviano detido em um ônibus em Santa Cruz do Rio Pardo (SP) na manhã de segunda-feira (26). O homem de 53 anos continua internado na Santa Casa da cidade e até terça-feira (27), segundo a polícia, ele já expeliu 84 cápsulas.

De acordo com informações da Polícia Militar, ele estava em um ônibus que seguia de Campo Grande (MS) a São Paulo. Durante a fiscalização no ônibus os policiais notaram o nervosismo do passageiro e fizeram a abordagem.

Ainda de acordo com a polícia, nada foi encontrado durante vistoria na bagagem do suspeito. No entanto, ele confessou que havia engolido algumas cápsulas de cocaína para levá-las até São Paulo (SP).

O homem foi levado para Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo, onde foi confirmado que ele havia ingerido a droga, mas não disse quantas cápsulas havia ingerido. O caso foi registrado pela polícia.



G1

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...