Exame do presidente Bolsonaro dá positivo para coronavírus, diz jornal

O exame que atesta coronavírus do presidente Jair Bolsonaro teve resultado positivo, segundo reportagem do Jornal O Dia. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (13). O presidente ainda aguarda a contraprova, que deve ser divulgada hoje para ter certeza da contaminação.

Após a publicação da reportagem do O Dia, o deputado federal Eduardo Bolsonaro negou em uma publicação no Twitter que o resultado tenha sido divulgado. “Muito boato e pouca informação. Teste para coronavírus feito com equipe que foi com Jair Bolsonaro para EUA ainda não foi concluído”, escreveu.

A rede americana Fox News confirmou o resultado positivo do exame e disse que Eduardo afirmou que aguarda o resultado da contraprova do teste. O presidente passou a ser monitorado após a confirmação da presença do coronavírus no chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), Fábio Wajngarten.

Wajngarten participou da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro na viagem de quatro dias aos Estador Unidos. O chefe da Secom viajou no avião presidencial junto com Bolsonaro, o filho Eduardo, e a primeira-dama, Michelle. Quatro ministros participaram da viagem.

Primeira-dama e filhos de Bolsonaro também farão testes para coronavírus

Além de ter contato com o chefe de estado brasileiro, Wajngarten também se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com o vice-presidente americano Mike Pence na Flórida, quatro dias atrás durante viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Em suas redes sociais, o chefe da Secom compartilhou uma foto ao lado dos dois líderes.

O chefe da Secom passa bem, mas está trabalhando em sua casa, em São Paulo.

O general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), montou um gabinete de crise no Palácio do Planalto para tratar da questão. Heleno participou da viagem e acompanhou o presidente no voo e em seus compromissos. Os ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Bento Albuquerque (Minas e Energia) também viajaram aos Estados Unidos e voltaram ao país nessa quarta-feira, 11.

Mascarado

Bolsonaro apareceu usando uma máscara Durante a live no Facebook ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, nesta quinta-feira (12). O presidente também sugeriu o adiamento ou suspenção das manifestações pró-governo marcadas para o dia 15 de março.

Na live, ele anunciou que vai assinar a Medida Provisória (MP) que libera R$ 5 bilhões, via emendas, para o enfrentamento da doença. O valor atende a um pedido feito nesta quarta pelo ministro da Saúde.

“Para daqui um ou dois meses (faz a manifestação). Já foi dado um tremendo recado para o parlamento”, afirmou em live no Facebook que apresentou instabilidade e acabou ficando dividida em duas partes.

Ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que também usou uma máscara, o presidente disse que é preciso evitar que haja uma explosão de pessoas infectadas, pois os hospitais não dariam vazão a tanta gente.

“Se o governo não tomar providências sobe, e depois de um certo limite, o sistema não suporta. Pode morrer pessoas por outros motivos, vão dizer que é o coronavírus. Como presidente da República, tenho que tomar alguma posição. Uma das ideias é adiar, suspender, e daqui um mês, dois, fazer a manifestação. Já foi dado um tremendo recado ao Parlamento, principalmente em relação a aquelas emendas de relatores, se vai ter autonomia para movimentar R$ 15 bilhões ou não. O recado foi dado”, disse, durante a transmissão.

Veja a lista completa de quem esteve na comitiva:

Primeira-dama, Michelle Bolsonaro

Ministro de Estado das Relações Exteriores, Ernesto Araújo

Ministro de Estado da Defesa, Fernando Azevedo e Silva

Ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Costa

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno

Governador do Paraná, Ratinho Júnior

Chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, Raul Botelho

Senador Jorginho Mello (PL/SC)

Senador Nelsinho Trad (PSD/MS)

Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL/SP)

Deputado Daniel Freitas (PSL/SC)

Embaixador Nestor Forster

Embaixador João Mendes

Assessor internacional, Filipe Martins

Secretário Especial de Comunicação Social, Fábio Wajngarten

Presidente da Embratur, Gilson Machado Guimarães Neto

Presidente da Apex, Ricardo Segovia Barbosa

Chefe de Operações da Apex Brasil para a América do Norte, Juarez Leal

Secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Marcos Troyjo

Secretária Especial do PPI, Martha Seillier

Secretário de Aquicultura e Pesca do MAPA, Jorge Seif

