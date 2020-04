Exame do Secretário de Saúde do Pará deu positivo para o novo coronavírus

Secretário de Saúde do Pará, Alberto Beltrame — Foto: Bruno Cecim/Agência Pará – Pelas redes sociais, a Secretaria de Saúde do Pará informou que além do do titular, Alberto Beltrame, mais duas pessoas da equipe estão com Covid-19.

A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) informou na tarde deste sábado (11) que o titular da pasta, Alberto Beltrame, está com Covid-19. Além dele, mais duas pessoas da equipe do Governo também estão infectadas. O governador, Helder Barbalho, também fez o exame, mas o resultado deu inconclusivo e será refeito.

De acordo com a Sespa, Beltrame está em isolamento domiciliar, assim como as duas outras pessoas da equipe que também testaram positivo. O quadro de saúde de todos é estável.

A Secretaria orientou que todos os servidores que tiveram contato direto com o secretário sejam afastados. Aqueles que apresentarem sintomas, ficam por 14 dias; e os que assintomáticos por 7 dias.

Ainda a pedido da Sespa, os servidores devem avaliar os sintomas e se houver primeiro sinal de agravamento, tais como febre, dificuldade de deglutição, dor de garganta, cefaleia intensa, mudanças no paladar e principalmente dificuldade de respirar, devem procurar imediatamente serviço de saúde.

O número total de óbitos pela doença no Pará subiu para 11 neste sábado. O estado contabiliza 236 casos confirmados de Covid-19, até o último boletim.

Do G1

