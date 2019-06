Exame prático para tirar CNH no Pará será monitorado por câmeras

Implantação da “telemetria” iniciará pelos municípios de Castanhal, Paragominas e Santa Izabel.

Todos os veículos contarão com sistema online, câmeras, gravadores de voz e sensores (Foto:Ascom Detran/PA)

A partir do dia 17 de junho, o exame prático para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será monitorado por meio de câmeras nos municípios de Castanhal, Paragominas e Santa Izabel. O processo chamado de telemetria garante mais agilidade, segurança e comodidade para usuários e servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran).

O sistema consiste em câmeras de monitoramento e GPS integrados a um software. Junto a ele, todos os veículos contarão com sistema online, câmeras, gravadores de voz e sensores, que comprovarão a competência do motorista e darão mais transparência para o exame.

A implementação também irá ocorrer de forma gradativamente em Marabá, Parauapebas, Redenção, Santarém, Abaetetuba, Altamira, Capanema, Tucuruí, Canaã dos Carajás, Bragança, Itaituba e Breves. O objetivo é que até o dia 31 de julho, a telemetria já esteja funcionando nestes municípios.

Os examinadores de todas as Circunscrições de Trânsito (Ciretrans) receberam um treinamento específico para realizar o exame prático, que agora estará mais técnico e informatizado.

“É um grande avanço, que garante mais legalidade e transparência no processo de habilitação, além do cumprimento das normas relacionadas ao trânsito. Dará, ainda, mais celeridade, autenticidade e legitimidade ao processo”, afirmou o coordenador de planejamento do Detran, Valter Aragão.

Segundo o coordenador, “esse sistema é essencial, pois atesta que a pessoa fez o exame e que reuniu condições para poder ser um condutor habilitado. Só assim podemos formar e qualificar melhor nossos condutores, e isto com certeza irá refletir em um trânsito mais seguro para o Estado”.

O diretor de Tecnologia e Informática do Detran, Haroldo Alencar de Souza Neto, concorda que a telemetria na prova prática promoverá maior transparência no processo de habilitação. “De um lado, a sociedade tem garantias de que os aprovados possuem aptidão para condução dos veículos. De outro, o candidato não aprovado saberá, com base em critérios objetivos, o porquê de sua reprovação, eliminando assim qualquer subjetividade na prova prática”, diz.

O QUE MUDA?

Agendamento de exames – Todos os exames práticos, para qualquer categoria, deverão ser agendados através dos canais de atendimento do órgão, pelo 154 ou no webchat presente no site do Detran. Na capital, os exames já ocorrem desta maneira, mas em alguns municípios não é necessário o agendamento prévio, o que agora é essencial para realização do procedimento.

Fonte:Agência Pará

