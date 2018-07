Excedentes da PM são convocados

(Foto: Rodolfo Oliveira/Ag. Pará) – Foi publicado no Diário Oficial do Pará desta sexta-feira (6) a convocação de 603 excedentes dos concursos da Polícia Militar para o Curso de Formação de Praças e Curso de Formação de Oficiais, que serão chamados para compor o quadro da corporação.

Os chamados foram aprovados nos Concursos Públicos para Admissão aos Cursos de Formação de Praças (CFP) e de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Estado do Pará, realizados em 2016.

A PM expedirá, no prazo de dez dias, edital estabelecendo as condições e procedimentos para atendimento da convocação.

Quando convocados, os candidatos devem fazer o curso de formação de praças e oficiais e vão se somar aos 2.164 novos PMs aprovados no último certame. Os concursados aprovados e não classificados não foram convocados anteriormente devido o quantitativo de vagas.

Na época, o número de vagas constituía o limite máximo que o Estado poderia suportar dentro da sua disponibilidade orçamentária e financeira, com previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, condição exigida para a concretização do aumento de despesas.

Para Abraão Batista, um dos candidatos que serão chamados, a notícia é uma satisfação. “É uma luta de dois anos. O governador falava que ia analisar, sempre com os pés no chão, sempre foi sincero, e pedindo apoio dos seus comandados, perguntando se tinha possibilidade. Ele conseguiu dar essa força e ajudar o povo do Pará, já que é o povo que vai ser ajudado na questão da segurança”, analisou.

Quer saber quais os certames mais procurados da atualidade e os salários dos cargos ofertados? Inscreva-se abaixo e receba a relação.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...