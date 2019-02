EXCLUSIVO: “Morte de Josimar foi culpa da empresa” afirmam funcionários da mineradora

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Funcionários da Serabi apontam irregularidades e uma série de problemas que enfrentam no trabalho; muitos não querem mais trabalhar na mina onde ocorreu o acidente. Um funcionário da empresa Serabi Minerações desabafou em entrevista ao Giro após a morte do funcionário Josimar Souza , de 41 anos, em um acidente de trabalho, na última segunda-feira (11), dentro da mina enquanto fazia a coleta de material e uma grande quantidade de pedras caiu sobre sua cabeça.

