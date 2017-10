Exclusivo- Tiroteio em Novo Progresso deixa um morto e cinco baleados

O tiroteio começou no Bairro Tom Alegria II e terminou na rua do Peixotinho II, no bairro “Pires de Lima” em Novo Progresso.

O crime aconteceu por volta das 24h00mn, em dois locais simultaneamente.

Cinco homens foi socorrido pelo SAMU baleados e um morto, na noite deste sábado (30), durante um tiroteio que começou no bairro Tom Alegria II com dois baleados, e terminou na Rua do Peixotinho II com um morto de três feridos a bala. Entre os feridos tem um menor de 13 anos. O estabelecimento ficou tomado por sangue.

Conforme a informação dois grupos de pistoleiros agiram em dois bairros simultaneamente para assassinar em Novo Progresso. Os feridos foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital Municipal. De acordo com informação coletada no local, dois pistoleiros que já se encontravam nos locais ( bar) um no Tom Alegria e outro no Peixotinho, foi quem causou o tiroteio.

Conforme testemunhas no “Peixotinho” um veiculo parou em frente ao Bar e deu a ordem – rapidamente o pistoleiro atirou nas quatro vitimas e adentrou ao veiculo e se evadiram do local rumo ignorado. A possibilidade de ser o mesmo grupo que executou no Tom Alegria.



Testemunhas relataram à reportagem que o tiroteio pode estar ligado à briga de facções pelo tráfico de drogas na área. A identidade das vitimas ainda não foi revelada, o estado de saúde é grave. Aguardem mais informações….

Da Redação Jornal Folha do Progresso

