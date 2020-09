Exército abre inscrições para 480 vagas

As inscrições seguem abertas até o dia 2 de outubro. | Foto:Reprodução/Exército

Começaram ontem as inscrições do concurso do Exército para admissão aos 14 colégios militares do país. Serão preenchidas 480 vagas, sendo 400 para ingresso no 6º ano do ensino fundamental e 80 no 1º ano do nível médio. As instituições ficam no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Juiz de Fora, Campo Grande, Santa Maria, Belém e São Paulo.

Para concorrer a um dos postos no curso de ensino fundamental, os estudantes devem, em 2021, completar 10 anos até 31 de dezembro ou possuir menos de 13 anos em 1º de janeiro.

No caso das vagas para nível médio, os candidatos precisam ter, em 2021, 14 anos até 31 de dezembro ou menos de 18 anos em 1º de janeiro. Com taxa de R$ 95, as inscrições vão até 2 de outubro, podendo ser realizadas pela internet (http://www.decex.eb.mil.br/) ou presencialmente. O Colégio Militar de Belém fica na Almirante Barroso, 4348, Souza.

