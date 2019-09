Exército abre seletivo com vencimentos de até R$7.726,45

As chances são para candidatos de ensino médio e superior | (Foto:Divulgação)

A Comissão Regional de Obras da 9ª Região Militar, com sede em Campo Grande-MS, informa aos interessados da abertura do seu mais novo processo seletivo que visa a contratação de 31 profissionais em cargos de ensino médio e superior. De acordo com o edital, as oportunidades são de caráter temporário. O certame ainda conta com vagas para cadastro reserva.

Vagas

Para os candidatos de nível médio, as chances são para técnico em edificações e administração. Já para nível superior, as oportunidades são nos cargos de engenheiro civil, analista de sistemas, engenheiro eletricista, arquiteto e técnico em edificações. Os salários variam entre R$3.419,97 a R$7.726,45.

Ainda segundo o documento publicado, além dos vencimentos, os novos servidores contarão com auxílio-alimentação no valor de R$458, mais assistência pré-escolar na quantia de R$321 para os contratados que possuírem filhos de até 6 anos de idade.

Inscrições

Os interessados poderão se inscrever entre 27 de setembro e 11 de outubro de 2019. O candidato deverá imprimir e preencher à mão, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, o Anexo A, disponível no site do 3º Grupamento de Engenharia.

Após isso, deverá enviar a ficha de inscrição junto aos documentos solicitados, via SEDEX, para o seguinte endereço: Rua Silveira Martins nº 373 – Vila Alba CEP 79100-450 – CAMPO GRANDE-MS. A taxa de inscrição custará R$30,00.

A seleção contará com as seguintes etapas; remessa de documentação comprobatória; análise e validação da documentação; classificação pontuada provisória; classificação final; e convocação e contratação.

A análise e validação da documentação será no dia 25 de outubro. A homologação e o resultado final estão previstos para o dia 20 de novembro.

sexta-feira, 27/09/2019, 16:44

