Exército aceita inscrições para certame com 98 postos de engenheiro

O Comando do Exército encerra na próxima sexta-feira (4) as inscrições para o concurso que prevê a admissão a 74 vagas do Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Ativa (CACFG/Ativa) e a 24 postos do Concurso de Admissão ao Curso de Formação e Graduação de Oficiais da Reserva (CACFG/Reserva), ambos integrantes do Quadro de Engenheiros Militares.

As inscrições podem ser realizadas mediante o preenchimento do formulário de inscrição de forma eletrônica, no site (http://www.ime.eb.br/), e pagamento de taxa de inscrição, no valor de R$ 100.

Os candidatos serão selecionados por meio de exame intelectual, inspeção de saúde e exame de aptidão física, a serem realizadas nas datas informadas nos calendários dos concursos. O concurso de admissão terá validade apenas para o ano a que se refere a inscrição, expirando-se em até 60 dias após a data de matrícula, sendo esta considerada a data limite para a convocação dos aprovados.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...