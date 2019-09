Exército anuncia chegada de aviões-tanque chilenos para combate de incêndios florestais na Amazônia

Aviões chilenos chegam à Amazônia para combate a incêndios florestais — Foto: Comando Conjunto Norte

Aeronaves vão atuar na região da Serra do Cachimbo, na divisa entre os estados do Pará e Mato Grosso. Segundo o Exército, os aviões possuem capacidade de despejo de até 3 mil litros de água e carregam até 4 toneladas de carga.

O Exército Brasileiro informou que quatro aviões-tanque chilenos chegaram na tarde desta terça-feira (3) ao Pará para o combate aos incêndios florestais na região. De acordo com o Exército, as aeronaves vão atuar na região da Serra do Cachimbo, na divisa entre os estados do Pará e Mato Grosso.

Segundo o Exército, as aeronaves serão utilizadas exclusivamente para o combate ao fogo na Amazônia. Os aviões possuem capacidade de despejo de até 3 mil litros de água e carregam até 4 toneladas de carga.

O envio dos aviões para o Brasil foi anunciado na sexta-feira (30) pelo presidente do Chile, Sebastián Piñera. De acordo com Piñera, as aeronaves foram enviadas com o financiamento disponibilizado pelos países do G-7.

Comitiva de ministros e governadores da Amazônia Oriental reúnem com o comando da Operação Verde Brasil. — Foto: Reprodução / Comando do Conjunto Norte

Durante uma reunião na última segunda (2) entre governadores da Amazônia oriental e uma comitiva de cinco ministros do governo Bolsonaro, o Ministro da Defesa, Fernando Azevedo, confirmou a chegada das aeronaves para ajudar na operação de combate às queimadas. De acordo com ele, o governo federal também estuda a possibilidade de cooperação internacional com os Estados Unidos, Equador e Israel.

Após a reunião com os ministros, representantes do Comando Conjunto do Norte disseram que os focos de incêndio diminuíram durante a primeira semana da Operação Verde Brasil, mas não apresentaram números. Segundo o General do Exército Paulo Sérgio Nogueira, a quantidade de focos de queimadas é menor que se imaginava e que os focos diminuíram, mas que não há condições de mensura.

De acordo com o Inpe, em agosto de 2019 foi registrado o maior número de focos de queimadas na Amazônia dos últimos 9 anos. As queimadas no bioma Amazônia aumentaram 196%, chegando a 30.901 focos ativos, contra 10.421 no mesmo mês ano passado, de acordo com dados do Programa Queimadas, gerados com base em imagens de satélite. Neste mês de setembro, quase mil focos de queimadas já foram detectadas na Amazônia, até então.

Ações de combate a incêndios no PA

Aeronave do exército leva militares que serão empregados no combate a incêndio e busca e salvamento para Altamira — Foto: Divulgação/Exército

O Exército Brasileiro iniciou na última quarta-feira (28) o combate efetivo a focos de incêndios florestais nos municípios de Altamira, Marabá e áreas adjacentes. De acordo com o Exército, cerca de 100 militares estão sendo empregados na operação. O Exército vai atuar em áreas de preservação atingidas pelas queimadas.

Ainda segundo o Exército, a ação no estado faz parte da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), na última sexta-feira (23), com objetivo de controlar as queimadas na Amazônia.

Até a última terça-feira (27), militares do Exército realizaram o reconhecimento terrestre e fluvial em áreas atingidas por incêndios no Pará. A ação ocorre no eixo Belém – Marabá – Altamira, São Félix do Xingu, e Novo Progresso.

A Polícia Civil do Pará também mandou duas equipes investigarem a denúncia de que produtores rurais teriam se organizado para promover queimadas há duas semanas, em um evento batizado de Dia do Fogo. A Polícia Federal também apura o caso.

