Exército anuncia envio de 100 militares para atuar no combate a incêndios florestais na Serra do Cachimbo

Serra do Cachimbo — Foto: Rodrigo Sargaço/TG

Metade da tropa partiu de Belém nesta quinta, 5, e a outra metade deve chegar ao local de combate na sexta, 6.

O Exército Brasileiro informou nesta quinta-feira (5) que 100 novos militares serão enviados para atuar no combate aos incêndios florestais na região de Serra do Cachimbo, no sul do Pará, na divisa com o estado do Mato Grosso. Segundo o Exército, os militares serão deslocados do 2° Batalhão de Infantaria de Selva, em Belém.

Ainda de acordo com o Exército, 50 militares já partiram para a Serra do Cachimbo na tarde desta quinta. O restante da tropa será enviada ao local na sexta-feira (6). O voo está presvisto para partir às 14h30, da Base Aérea de Belém.

A ação no estado faz parte da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), na sexta-feira (23), com objetivo de controlar as queimadas na Amazônia.

Cerca de 4000 mil pessoas pessoas estão trabalhando no combate às queimadas em todo o Pará, segundo as Forças Armadas. De acordo com o Exército, eles vão atuar em áreas de preservação atingidas pelo fogo.

A Polícia Civil do Pará também mandou duas equipes investigarem a denúncia de que produtores rurais teriam se organizado para promover queimadas há duas semanas, em um evento batizado de Dia do Fogo. A Polícia Federal também apura o caso.

Por G1 PA — Belém

