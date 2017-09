Exército chega a Novo Progresso, para iniciar a pavimentação de trecho da rodovia BR 163

Trecho onde é bastante critico já causou paralisação da rodovia por causa de atoleiros vai ser pavimentado pelo Exercito Brasileiro.

(Foto Arquivo Jornal Folha do Progresso)- O Batalhão Ferroviário do Exército Brasileiro foi convocado para pavimentar o trecho de 65km da rodovia entre Novo Progresso e o distrito de Moraes Almeida na cidade de Itatiuba no sudoeste do Pará.

Já se encontra em Novo Progresso homens do Batalhão Ferroviário do Exército Brasileiro que saíram do estado de Minas gerais com destino ao município de Novo Progresso , no sudoeste do Pará, com a missão de asfaltar o trecho de 65 quilômetros da rodovia BR-163, entre os municípios de Itaituba e Novo Progresso.

Militares e aproximadamente 13 caminhões transportando dezenas de equipamentos e maquinários pesados chegou na tarde deste domingo e se alojaram no Ginásio de Esporte do Município de Novo Progresso.

Conforme informação coletada no local pelo Jornal Folha do Progresso , os militares mineiros estão de passagem na cidade e devem seguir viagem nesta segunda-feira (11) até o distrito de Moraes Almeida, onde será a base dos militares.

