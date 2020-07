Exército colombiano demite 31 membros por suspeita de abusos sexuais de menores

Por:Reuters 03.07.20 22h21 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um outro caso –de uma jovem menina abusada sexualmente por vários soldados enquanto detida em uma instalação do Exército na província de Guaviare por vários dias sem comida ou água– apareceu no último final de semana.

“Trinta e um membros foram removidos da Instituição: 12 sub-oficiais e 19 soldados. A medida administrativa foi tomada de acordo com normas legais que regulam os efetivos e por decisão do comandante do Exército Nacional”, anunciou o órgão em comunicado.

Pelo menos 118 membros do Exército foram investigados desde 2016 por crimes sexuais contra menores, afirmou o chefe do Exército nesta semana.

