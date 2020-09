Exército combate focos de incêndio em Novo Progresso — Foto: Exército do Brasil

Ação ocorreu na região da Floresta Nacional do Jamanxim, Terra Indígena Baú e Menkragnoti e em Novo Progresso.

O Exército Brasileiro realizou no período de 31 de agosto a 4 de setembro a operação Verde Brasil 2, em Novo Progresso, sudoeste do Pará

De acordo com o Exército, foram combatidos diversos focos de incêndio na região da Floresta Nacional do Jamanxim, Terra Indígena Baú e Menkragnoti, além de queimadas nos arredores da própria cidade de Novo Progresso.

As atividades ocorreram em coordenação com militares do Corpo de Bombeiros e contaram com o apoio de aeronave do 2º Batalhão de Aviação do Exército (BAvEx).

