Exercito e Força Nacional estão em Novo Progresso para garantia da Lei e da Ordem Ambiental autorizada

Força Nacinal em apoio ao IBAMA(Foto:Reprodução) – Desde a semana passada homens do exercito Brasileiro e Força Nacional estão na cidade de Novo Progresso , em obediência ao presidente Jair Bolsonaro aprovou o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na Amazônia. Homens da Força Nacional e Exercito já começaram a atuar.

Novo Progresso município que faz parte dos nove estados da Amazônia Legal têm Garantia da Lei e da Ordem Ambiental autorizada

A partir dessas demandas, estão sendo planejadas as ações de apoio das Forças Armadas às iniciativas já em andamento de combate aos focos de incêndio na região.

A missão das Forças Armadas na GLOA é de atuar, em coordenação com os órgãos de controle ambiental e de segurança pública, que já trabalham em nível estadual, para combater os crimes ambientais na Amazônia Legal.

SEMAS -PA

No início da tarde desta quarta-feira (10), oito viaturas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente chegaram em Novo Progressso para auxiliar nas ações de combate aos crimes ambientais.

De acordo com a SEMAS-PA , a operação é uma extenSão do programa Verde Brasil, e atua no estado no combate ao desmatamento, garimpos ilegais e outros crimes ambientais, a operação não tem prazo para acabar.

Desmatamento na Amazônia

O desmatamento na Amazônia entre janeiro e maio deste ano é o maior para o período desde que o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) passou a medir a devastação da floresta, em agosto de 2015.

Ao todo, foram desmatados 2.032 km². O aumento foi de 34% em comparação com a devastação no mesmo período no ano passado e 49% acima da média histórica, entre os anos de 2016 e 2019.

A o tamanho da devastação é ainda pior entre agosto de 2019 a maio deste ano: 6.499 km², um aumento de 78% em comparação ao mesmo período anterior.

“Outro aspecto preocupante é que esse período de dez meses exclui os meses de junho e julho, quando o desmatamento é historicamente mais alto”, afirma o Inpe em nota.

Desmatamento no Pará: 344 km² dos 829 km² devastados apenas maio. Na sequência surgem Amazonas (182 km²) e Mato Grosso (177 km²).

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...