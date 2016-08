Exército expulsará militares flagrados com drogas

O Exército vai expulsar os três militares flagrados pela polícia em Campinas, no interior de São Paulo, transportando cerca de 3 toneladas de maconha num caminhão oficial, na madrugada de domingo (29). O veículo pertence ao Vigésimo Regimento de Cavalaria Blindado, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e tinha saído de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

Os militares foram flagrados por agentes da Polícia Civil em uma operação do Departamento de Repressão ao Narcotráfico. Os policiais investigavam há três meses uma suspeita de tráfico de drogas e chegaram até uma empresa desativada.

Lá estavam três cabos do Exército e cinco civis, que desconfiaram da movimentação e tentaram fugir com o caminhão oficial pela contramão na rodovia SP-101. Depois de um troca de tiros, os suspeitos acabaram sendo parados.

Os cabos Higor Abdalla Costa Attene e Maykon Coutinho Coelho foram detidos na hora e um terceiro, chamado Simão Raul, foi baleado e conseguiu fugir. Depois, ele foi localizado em Cordeirópolis, encaminhado a um hospital, e preso em seguida.

Dois civis também foram detidos e outros três conseguiram fugir.

O delegado responsável pelas investigações, Raul Godoy Neto, admite que a aparição do veículo do Exército foi uma surpresa. A grande quantidade de maconha, que seria distribuída possivelmente na capital paulista, foi apreendida e encaminhada para perícia.

Todos os presos foram indiciados por tráfico, associação ao tráfico, resistência e porte de arma. Em nota, o Exército informou que será aberto um Inquérito Policial Militar para a apuração dos fatos e prometeu “aplicação rigorosa da lei.”

