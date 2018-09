Exército fiscaliza venda de explosivos no Pará

Operação também é realizada no Amapá e Maranhão

(Foto: Divulgação) -Os estados do Pará, Amapá e Maranhão são alvos da Operação Dínamo VI, do Exército Brasileiro, na ação que começa nesta terça-feira (11) e segue até sexta-feira (14). O objetivo da operação é fiscalizar e controlar a venda de materiais explosivos e correlatos.

Durante a ação, os militares fiscalizam os locais de venda em que são comercializados o Nitrato de Amônio, matéria-prima desses produtos. Pela ação, são analisadas, também, as condições de armazenagem, o controle sobre o comércio, transporte e aplicação, a utilização e a prestação de serviço com explosivo e similares.

Também durante a fiscalização, os militares realizam procedimentos como verificação da documentação,condições de segurança, controle da produção e estoque, armazenamento, comercialização, transporte e utilização de explosivos, tudo segundo as normas e legislações em vigor.

Por: Portal ORM, com informações do Exército 11 de Setembro de 2018 às 08:44

