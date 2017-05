Exército publica edital com 440 oportunidades

O Exército Brasileiro disponibiliza 440 vagas de cadetes para o Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico, sendo 400 para o sexo masculino e 40 para o feminino. Para concorrer a uma das oportunidades é preciso ter ensino médio completo; idade entre 17 e 22 anos (completados até 31 de dezembro); não ter sido considerado isento do Serviço Militar; não estar na condição de réu em ação penal; e ter altura mínima de 1,60m para homens e 1,55 para mulheres.

No edital não consta a remuneração inicial oferecida aos futuros cadetes, mas de acordo com uma lei sancionada pelo presidente Michel Temer no ano passado o salário inicial é R$ 936, mas como os ingressantes tomarão posse em 2018, o vencimento corresponderá, em tal época, a R$ 989. Vale ressaltar que esse valor é para o início de carreira e que aumentará no último ano do curso e após o término.

INSCRIÇÕES

Os interessados no concurso do Exército devem se inscrever a partir do dia 1º de maio no site www.espcex.ensino.eb.br. O prazo final para preencher a ficha cadastral é 20 de junho. A taxa de participação custa R$ 90 e o pagamento será efetuado por meio de boleto bancário.

INFORMAÇÕES

prova

O processo seletivo terá exame intelectual, de caráter eliminatório e classificatório, além de inspeção de saúde e teste de aptidão física, ambos de caráter eliminatório. A prova intelectual ocorrerá nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, das 13h30 às 18h, em locais a serem revelados oportunamente.

cronograma

No primeiro dia do exame intelectual haverá 20 perguntas de português (peso 2), 12 de física (peso 1), 12 de química (peso 1) e redação (questão discursiva). Já no outro dia, os participantes responderão 20 questões de matemática (peso 2), 12 de geografia (peso 1), 12 de história (peso 1) e 12 de inglês (peso 1).

