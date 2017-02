Exército realiza obra para liberar o tráfego na rodovia BR-163 no Pará

Exército realiza obra para liberar provisoriamente o tráfego na BR-163 no município de Trairão..

A solução provisória para liberação de um trecho da rodovia sem pavimentação entre as comunidades de Aruri, Três Bueiras, Santa Luzia e Caracol no município de Trairão, contará com ajuda de 50 homens do Exército. O trecho que tem aproximadamente 52 km está totalmente bloqueado desde o inicio do mês de Fevereiro, por causa de atoleiros e trechos escorregadio na rodovia sem pavimentação.

Os motoristas têm enfrentado muita dificuldade naquele local, parados falta água para beber e tomar banho, sem alimentos, assistência médica e o receio de contrair malária e febre amarela. Foram registrados vários atritos entre os motoristas. Soja foi despejado na rodovia, para protestar, no distrito de Caracol moradores sensibilizados improvisaram uma cozinha e fizeram almoço para distribuir para os motoristas gratuito.

A decisão de realizar a força tarefa na BR-163, pelo governo federal, se deu após gerar milhões de prejuízos com os caminhões parados e colocar em risco o transporte de grãos do Norte do estado do Mato Grosso até o porto de Miritituba (Itaituba-PA).

O Exército já esta no local realizando obra de recuperação o objetivo e liberar os que estão parados a dias e dar trafegabilidade na rodovia.

Retos escavadeiras estão trabalhando para retirar o lamaçal, no lugar estão colocando pedra com cascalho. A expectativa que até nesta segunda-feira (27) os veículos que estão parados sejam liberados, uma equipe do exercito esta distribuindo água e alimento para os motoristas. O tempo que a força tarefa vai permanecer não foi divulgado!

Na semana passada, o tráfego ficou praticamente interrompido, com restrição para caminhonetes 4×4, a intensidade de chuva interditou a rodovia com caminhões que chegou a uma fila de mais de 50 quilômetros, a maioria caminhões vazio. Mais de cinco(5) mil caminhões esteve parado na rodovia. Alunos estão sem aulas e o município de Trairão decretou estado de emergência.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) , Exército e às equipes do Dnit , estão mobilizadas no local desde sábado (25), o objetivo é executar serviços de emergência e liberar ao caminhões.

