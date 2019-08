Exército seleciona militares com salário de quase R$ 7 mil

Profissionais vão atuar nas vagas de oficiais e sargentos de saúde e técnicos de diferentes especialidades. (Foto:Tomas Silva/Agência Brasil)

O processo seletivo da 8ª Região Militar, subordinada ao Comando Militar do Norte, vai selecionar militar voluntário temporário nos estados do Pará, Amapá e Maranhão, para atuar nas vagas de oficiais e sargentos de saúde e técnicos de diferentes especialidades.

Para se inscrever, os interessados devem entrar neste site e fazer cadastro até o dia 15 deste mês, de forma gratuita. No mesmo endereço, constam os editais com todas as fases e datas da seleção.

No caso do oficial, o profissional precisa ser, no mínimo, graduado, e, para sargento, precisa ter pelo menos curso de nível técnico, todos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Os salários iniciais para oficial e sargento são, respectivamente, R$ 6.993 e R$ 3.825, mais gratificações.

Os selecionados irão trabalhar em suas áreas de especialidade e serão empregados em atividades inerentes à carreira militar. Os cargos podem ser acessados no site da 8ª Região Militar. O temporário pode ocupar o cargo por até oito anos, sendo o contrato renovado anualmente, e não deve ser cumulativo com qualquer outro cargo, emprego ou função pública.

Por:Redação Integrada

02.08.19 10h14

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...